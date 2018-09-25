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7 февраля рано утром состоится премьера 1 сезона сериала Кэти кин - лёгкого и свежего спин-офф Ривердейл с Люси Хейл (О.С. – Одинокие сердца) в роли титулованного модельера, преследующего свои мечты в Нью-Йорке.
C 9 декабря начинается показ кроссовера сериалов DC. В этот раз в нём будут принимать участие сериалы Супергёрл, Бэтвумен, Флэш, Стрела и Легенды Завтрашнего дня. Первые три серии выйдут в 2019 году, остальные - в 2020 году. Чёрная молния также участвует в спасения миров, но отдельной серии сериала мы не увидим. В этот раз мирам героев угрожает Антимонитор. Героям предстоит придумать план по спасению всей вселенной.
C 10 по 12 декабря будут выходить каждый день по одной серии нового супергеройского кроссовера «Иные миры» на канале CW. В этом году участововать в кроссовере будут сериалы Флэш, Стрела и Супергёрл. Легенды завтрашнего дня в этот раз не участвуют. Кроссовер будет точкой отправления для нового супергеройского сериала по комиксам DC «Бэтвумен».
Утром 1 октября выйдет юбилейный 30 сезон сериала Симпсоны и 17 сезон сериала Гриффины.
Утром 26 сентября выйдет первая серия 22 сезона Южный парк.