Кэти Кин 1 сезон

Автор: admin | Опубликовано: .

телеграм бот

7 февраля рано утром состоится премьера 1 сезона сериала Кэти кин - лёгкого и свежего спин-офф Ривердейл с Люси Хейл (О.С. – Одинокие сердца) в роли титулованного модельера, преследующего свои мечты в Нью-Йорке.

Продолжить чтение

Кроссовер DC «Кризис на бесконечных Землях»

Автор: admin | Опубликовано: .

Кроссовер 2019 Кризис на бесконечных Землях

C 9 декабря начинается показ кроссовера сериалов DC. В этот раз в нём будут принимать участие сериалы Супергёрл, Бэтвумен, Флэш, Стрела и Легенды Завтрашнего дня. Первые три серии выйдут в 2019 году, остальные - в 2020 году. Чёрная молния также участвует в спасения миров, но отдельной серии сериала мы не увидим. В этот раз мирам героев угрожает Антимонитор. Героям предстоит придумать план по спасению всей вселенной.

Продолжить чтение

Кроссовер DC «Иные миры»

Автор: admin | Опубликовано: .

Кроссовер 2018 Иные миры

C 10 по 12 декабря будут выходить каждый день по одной серии нового супергеройского кроссовера «Иные миры» на канале CW. В этом году участововать в кроссовере будут сериалы Флэш, Стрела и Супергёрл. Легенды завтрашнего дня в этот раз не участвуют. Кроссовер будет точкой отправления для нового супергеройского сериала по комиксам DC «Бэтвумен».

Продолжить чтение

Сериалы онлайн в качестве HD

В наше время все большую популярность и любовь зрителей набирают сериалы. За последние 10 лет случился бум в этом виде мультимедиа. Сериалы в мировой киноиндустрии занимают далеко не последнее место с огромной аудиторией, а актеры получают в них гонорары, не отличающиеся от зарплат актеров кино. На нашем сайте all-episodes вы сможете посмотреть наиболее популярные на сегодняшний день серии американских и британских телесериалов, а также мультсериалов. Все это вы сможете посмотреть онлайн абсолютно бесплатно, без регистрации и без отправки смс.

На данный момент множество сайтов предоставляют услугу просмотра серий сериалов онлайн. Мы же, в отличие от других, представляем сервис потокового видео, которое позволит в не зависимости от скорости вашего соединения смотреть серии без тормозов и лагов. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы все желающие могли наслаждаться просмотром своих любимых сериалов не только на домашнем ПК, но и на планшетах с мобильными телефонами. Для ПК у нас реализована система передачи видео по технологии HLS, которая в автоматическом режиме меняет битрейт и разрешение видео исходя из скорости вашего интернет соединения и разрешения экрана. Так же вы сможете без проблем в видеоплеере вручную выбрать качество видео. Почти в каждом видео у нас имеются следующие качества видео: 240p, 360p, 480p, 720p и 1080p. Таким же образом реализована передача видео для мобильных систем. Только там используется система потоковой передачи видео HLS.

Когда мы создавали наш сайт, мы учли недостатки других сайтов. Мы сделали максимально удобное меню для доступа к той или иной серии сериала. У нас серии сериалов, а также субтитры и озвучки, появляются практически сразу после их премьеры. На нашем сайте вы сможете самыми первыми увидеть онлайн серии с озвучкой от студии ГудивнингТВ (Натоличь). Нигде на других подобных сайтах вы не увидите того качества видео сериалов, какое есть у нас.

Мы надеемся, что Вам понравится наш сайт. Наша команда сделает все возможное, чтобы в любое время Вы могли зайти на наш сайт, будь то дома, в поездке или где то на отдыхе, и смогли с любого вашего устройства посмотреть онлайн серию любимого сериала. Желаем вам приятного просмотра!

Я молодец,
я нашел ошибку
Наверх